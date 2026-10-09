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Татар-информ

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В школах России появится модуль «ИИ и информационная безопасность»

В школах России появится модуль «ИИ и информационная безопасность»

В части российских школ, в том числе в Татарстане, появится модуль «Искусственный интеллект и информационная безопасность».

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