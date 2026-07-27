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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Быков: «Овечкин может выиграть второй Кубок Стэнли. Это не невозможно, регресса в его игре нет. «Вашингтон» – не фаворит, но способен удивить»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы капитана « Вашингтона » Александра Овечкина на завоевание второго Кубка Стэнли.

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