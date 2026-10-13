«Верьте в Россию»: Вступивший в ВС РФ американец объяснил, чем его удивила наша страна

Главное в тезисах: Американец Келвин, вступивший в ряды ВС РФ, заявил, что реальная Россия оказалась для него значительно приятнее, чем он представлял до приезда.
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