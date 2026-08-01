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Россияне интересуются не только зарплатой: важно отношение начальства

Россияне интересуются не только зарплатой: важно отношение начальства

Еще недавно главным вопросом работодателя было: где найти хорошего специалиста? Теперь возникает другой вопрос: почему люди уходят даже из компаний, где им хорошо платят и как сделать так, чтобы он захотел остаться?Принято считать, что причина плохой работы компании - кадровый дефицит .

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