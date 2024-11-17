Два здания в Лаишеве хотят признать объектами культурного наследия

Два здания в Лаишеве планируют признать памятниками культуры и включить в реестр ОКН. Речь идет о уездном училище на улице Горького, 32, а также Народном доме на улице Ленина, 16, уточнили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.