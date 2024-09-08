Абрамченко побеждает на довыборах в ГД в Ростовской области с 75,73% голосов

Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко («Единая Россия») побеждает на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области после обработки 100% протоколов, следует из опубликованных 9 сентября на официальном портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ данных.