Сенатор Ковитиди назвала дебаты Трампа и Харрис политическим шоу

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT дала оценку дебатам кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис.
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