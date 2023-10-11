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«Идиотское заявление»: никому не интересный Умеров решил издалека пригрозить Крыму

«Идиотское заявление»: никому не интересный Умеров решил издалека пригрозить Крыму

На фоне наступления российской армии под Авдеевкой, где формируются все условия для создания нового котла для ВСУ, министр обороны Украины Рустем Умеров посетил командование группировок войск «Таврия» и «Запорожье».

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