Израильская авиация нанесла очередной удар по жилому дому в пригороде ливанской столицы Бейрута. В результате атаки здание было полностью разрушено.
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Израильская авиация нанесла очередной удар по жилому дому в пригороде ливанской столицы Бейрута. В результате атаки здание было полностью разрушено.
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