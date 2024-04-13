Только для пьющих интеллектуалов с чувством юмора из СССР: 12 упоительных вопросов про «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»

Кто вы — человек, измученный нарзаном, или командующий парадом на празднике жизни? фото: кадр из многосерийного телефильма Марка Захарова «12 стульев», 1976По веселому поводу, однако в невеселую дату собрали мы вас здесь: сегодня 87 лет со дня смерти человека, которого мы знаем и обожаем как Илью Ильфа, писателя, журналиста, одну из двух талантливых половин литературного дуэта с Евгением Петровым.