Российские войска разгромили несколько украинских бригад под Суджей, включая подразделение Сил специальных операций Украины (ССО) и группу американской частной военной компании Forward, уничтожив также сотни единиц техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии