🗼Симферопольская телебашня изменила время работы подсветки С 1 декабря подсветку телебашни будут включать с 18:00 до 20:00.
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🗼Симферопольская телебашня изменила время работы подсветки С 1 декабря подсветку телебашни будут включать с 18:00 до 20:00.