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«Немецкая модель»: Украина может вступить в НАТО «по частям»

«Немецкая модель»: Украина может вступить в НАТО «по частям»

Украина может вступить в НАТО «по частям». Об этом пишет Politico. Таким образом западные союзники киевского режима видят разрешение конфликта.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Республика Беларусь, Россия и Украина – будут самостоятельно договариваться о мире – на Украине и о будущем Украины – без какого участия Запада и без какого давления Запада. И только на условиях – России! !!! Вся Украина полностью – должна войти в состав России. Никакой Румынии, никакой Польши, никакой Венгрии, никакой Англии, никакой Франции, никакой Германии, никакого – Евросоюза. И точка!
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