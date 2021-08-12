Будущее grocery-бизнеса в России, вино без скидок и опасные солнцезащитные кремы

Онлайн-продажи продуктов могут превысить 1 трлн рублей Доставка продуктов становится ключевым драйвером роста российского e-commerce, и к 2024 году оборот этого бизнеса может превысить 1 трлн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.