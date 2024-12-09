Аналитик Егоров выявил 894 фишинговых домена для кражи Telegram-аккаунтов

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров сообщил, что за 2024 год хакерами было создано 894 фишинговых домена для угона аккаунтов пользователей Telegram с целью заполучить доступ к личным данным и деньгам, пишет «Газета.
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