Reuters: к южной границе США приближается огромный караван мигрантов

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Несколько тысяч мигрантов организованной толпой движутся к южной границе Соединенных Штатов по территории Мексики.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А сколько еще туда скоро двинет их хохлостана, арабов, африканцев, все те кому американцы несли &quot;демократию, свободу&quot;. Но они теперь решили лучше пожить в самом &quot;демократичном&quot; государстве, чем жить там, где после их демократии голод, разруха, гуманитарная катастрофа. Как нестранно все возвращается бумерангом.
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