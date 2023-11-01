Reuters: к южной границе США приближается огромный караван мигрантов

АНГЕЛ АНГЕЛ

А сколько еще туда скоро двинет их хохлостана, арабов, африканцев, все те кому американцы несли "демократию, свободу". Но они теперь решили лучше пожить в самом "демократичном" государстве, чем жить там, где после их демократии голод, разруха, гуманитарная катастрофа. Как нестранно все возвращается бумерангом.