Суд до 19 мая продлил арест Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков

Химкинский суд Московской области продлил до 19 мая арест центровой сборной США и УГМК Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

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