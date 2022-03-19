Карл-Энтони Таунс – о нападках на «Лейкерс» во время матча: «Они сами это начали»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс во время общения с болельщиками в интернете объяснил, почему вместе с одноклубниками активно использовал трешток во время матча с «Лейкерс».
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