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На Беговой улице в Петербурге закроют и ограничат движение

На Беговой улице в Петербурге закроют и ограничат движение

Как сообщили 1 сентября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), из-за ремонта дорожного покрытия на севере Петербурга с 3 по 4 сентября: сложности с проездом возникнут у водителей на Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина; будет закрыто движение транспорта на Беговой улице от улицы Савушкина до Школьной улицы.

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