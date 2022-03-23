Малафеев о расширении РПЛ: «Сможем проводить больше матчей в условиях без еврокубков»

Вячеслав Малафеев поддержал идею расширения РПЛ. «Расширение лиги даст возможность проводить больше матчей в условиях нынешней ситуации, где клубы лишены права участвовать в еврокубках.

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