Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Олег Сорин
    Буржуинские хакеры удалили 🙂"Он очень обижен!...
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    А с чего это вдруг Путин обижен??? Кого ни возьми, пиндосы они и есть пиндосы - "ну тупые"!"Он очень обижен!...

ВОЗ открыто участвует в уничтожении России. Пора принимать жёсткие решения

ВОЗ открыто участвует в уничтожении России. Пора принимать жёсткие решения

Минздрав высказался против выхода России из Всемирной организации здравоохранения, считая, что это лишит страну возможности обмениться информацией с другими участниками.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Сталин вывел страну из этой организации в 1949 году,хотя  СССР и участвовал в её организации. И как то справлялись без этой ВОЗ.
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8 час.
Ольга Кожемякина
Давно уже поднимают тему ликвидации ООН,  создания новой структуры, не подвластной подлой Пиндосии. ВОЗ - подструктура ООН, значит и эта пиндосовская шлюха должна быть ликвидирована, реформирована вместе с ООН. Всякие ВТБ, ВОЗы, Олимпиады и другие &quot;всемирные&quot;, которые уже давно не всемирные, а пиндосовские, должны быть реорганизованы и размещены на территории стран, не подвластных преступному &quot;гегемону&quot;.
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5 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;Минздрав высказался против выхода России из Всемирной организации здравоохранения,&quot; мурашка, ты вообще ТУПОЙ?????????????????????????? Чот невнимательно глянул на вопрос в голосовалке - я ЗА выход из этой рокфеллеровской конторы, нам только ПОЛЬЗА от выхода оттуда. Никто не будет этим фашистам &quot;в рот заглядывать&quot;. Кто спас японцев и практически весь мир от полимиелита?? Сраная воз????????? Хрен-то там, МЫ, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.
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2 час.

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