Лариса Голубицкая Сталин вывел страну из этой организации в 1949 году,хотя СССР и участвовал в её организации. И как то справлялись без этой ВОЗ.

Ольга Кожемякина Давно уже поднимают тему ликвидации ООН, создания новой структуры, не подвластной подлой Пиндосии. ВОЗ - подструктура ООН, значит и эта пиндосовская шлюха должна быть ликвидирована, реформирована вместе с ООН. Всякие ВТБ, ВОЗы, Олимпиады и другие "всемирные", которые уже давно не всемирные, а пиндосовские, должны быть реорганизованы и размещены на территории стран, не подвластных преступному "гегемону".