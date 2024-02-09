Минздрав высказался против выхода России из Всемирной организации здравоохранения, считая, что это лишит страну возможности обмениться информацией с другими участниками.
ВОЗ открыто участвует в уничтожении России. Пора принимать жёсткие решения
Комментарии
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Лариса Голубицкая
Сталин вывел страну из этой организации в 1949 году,хотя СССР и участвовал в её организации. И как то справлялись без этой ВОЗ.
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8 час.
Ольга Кожемякина
Давно уже поднимают тему ликвидации ООН, создания новой структуры, не подвластной подлой Пиндосии. ВОЗ - подструктура ООН, значит и эта пиндосовская шлюха должна быть ликвидирована, реформирована вместе с ООН. Всякие ВТБ, ВОЗы, Олимпиады и другие "всемирные", которые уже давно не всемирные, а пиндосовские, должны быть реорганизованы и размещены на территории стран, не подвластных преступному "гегемону".
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5 час.
Gennady Sokolovsky
"Минздрав высказался против выхода России из Всемирной организации здравоохранения," мурашка, ты вообще ТУПОЙ?????????????????????????? Чот невнимательно глянул на вопрос в голосовалке - я ЗА выход из этой рокфеллеровской конторы, нам только ПОЛЬЗА от выхода оттуда. Никто не будет этим фашистам "в рот заглядывать". Кто спас японцев и практически весь мир от полимиелита?? Сраная воз????????? Хрен-то там, МЫ, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.
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2 час.
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