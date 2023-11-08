В России призвали разрешить тратить средства маткапитала на фермерское хозяйство

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность тратить средства маткапитала на закупку живой домашней птицы и животных, семенного посевного материала, систем малой механизации с целью развития фермерских хозяйств.
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