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The Guardian: Украина пытается «захватить» производителя воды IDS Ukraine

The Guardian: Украина пытается «захватить» производителя воды IDS Ukraine

Украинские власти пытаются «захватить» компанию IDS Ukraine, которая производит крупнейшие в стране бренды бутилированной воды и частично принадлежит российским инвесторам, пишет The Guardian.

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