Раскрыта причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей»

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков, известный по съёмкам в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и многих других, скончался из-за оторвавшегося тромба .
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