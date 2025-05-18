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СК проверяет информацию о массовых драках подростков в Махачкале

СК проверяет информацию о массовых драках подростков в Махачкале

Дагестанские следователи проводят процессуальную проверку по сообщениям в соцсетях об объединении подростков в группы в Махачкале для противозаконной деятельности, в том числе для организации массовых драк.

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