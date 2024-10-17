Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • radiofree
    Не мытьём так катанием,англосаксы портят нашу молодежь.И у них это неплохо получается.Хорошо быть кошко...
  • Евгений Алексеенко
    Власть капиталистов погубит страну.Россия — не вахто...
  • radiofree
    При СССР они все жили в своих республиках и не лезли в крупные города,если были то единицы,торговали цветами(грузины)...Россия — не вахто...

В Туле за организацию незаконной миграции задержаны высокопоставленные сотрудники полиции

В Туле за организацию незаконной миграции задержаны высокопоставленные сотрудники полиции

В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области следователями регионального СУ СК России при оперативном сопровождении УФСБ России по Тульской области задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области и начальник УКОН УМВД России по Тульской области.

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