Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мусульманку, замотанную в буркини выдворили из бассейна. Она устроила скандал

Арт-видео.инфо Это очень удобно — надеть специальную одежду, как религиозно-национальный атрибут, и любое слово поперек своего трактовать как оскорбление чувств верующих или разжигание межнациональной розни.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Эта особь в своих тряпках пусть купается усебя дома хоть в говне. Она должна знать, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
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2 час.
леонид рыбаков
скоро они с помощью полиции туда ходить будут в полиции все больше мусульман
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2 час.
Лариса Шемисова
Да постоянно являются в таком виде, никто их не выгоняет, смотреть противно,никто не смеётся, ещё и в баню тащутся в таком виде.
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1 час.

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