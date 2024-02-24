Мусульманку, замотанную в буркини выдворили из бассейна. Она устроила скандал

СЕ Сергей ЕВ Эта особь в своих тряпках пусть купается усебя дома хоть в говне. Она должна знать, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

леонид рыбаков скоро они с помощью полиции туда ходить будут в полиции все больше мусульман