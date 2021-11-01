Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...

Сбер расширил возможности удалённого обслуживания клиентов

Сбер расширил возможности удалённого обслуживания клиентов

Сбер расширил количество сервисов для удалённой работы с клиентами, которые помогут быстро и удобно взаимодействовать с банком даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх