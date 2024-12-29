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Как устранить стук в подвеске на внедорожнике?

Стук в подвеске внедорожника – это не просто досадная мелочь, которую можно игнорировать. Подобные звуки зачастую сигнализируют о серьезных неисправностях, которые могут привести к дополнительным расходам, снижению уровня безопасности и даже полной потере контроля над автомобилем.

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