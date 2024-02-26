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«Россия всё равно победит»: московский скульптор рассказал о своём участии в спецоперации

«Россия всё равно победит»: московский скульптор рассказал о своём участии в спецоперации

Многодетный москвич Иван Шавыкин был мобилизован осенью 2022 года. Во время отпусков скульптор, взявший себе позывной Шамот, сделал серию керамических работ, посвящённую боевым будням участников спецоперации.

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