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Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском

Украина, которая вообще из себя ничего не представляет ни в демографическом, ни в военном плане, не в состоянии победить Россию на поле боя.

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