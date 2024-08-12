Украина, которая вообще из себя ничего не представляет ни в демографическом, ни в военном плане, не в состоянии победить Россию на поле боя.
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