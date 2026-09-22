В аэропорту Сочи более чем на 10 часов задерживаются 33 рейса. Вовремя не вылетели самолёты в Казань, Новосибирск, Уфу, Екатеринбург, Самару, Омск, Челябинск и Тюмень.
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