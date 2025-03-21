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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
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Василевский отразил 22 из 24 бросков «Далласа» и 2 из 4 буллитов в серии. Победа – 3-я подряд и 33-я в 54 играх в сезоне

Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:2 Б).  Победа стала для 30-летнего россиянина 3-й подряд и 33-й в 57 играх в сезоне (92,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,23).

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