Василевский отразил 22 из 24 бросков «Далласа» и 2 из 4 буллитов в серии. Победа – 3-я подряд и 33-я в 54 играх в сезоне

Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:2 Б). Победа стала для 30-летнего россиянина 3-й подряд и 33-й в 57 играх в сезоне (92,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,23).
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