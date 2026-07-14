Названы три причины перестановок в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение премьер-министра Юлии Свириденко как минимум по трем причинам: подготовка к выборам, расчистка поля для возможных переговоров и заметание коррупционных следов, считает политолог Иван Мезюхо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии