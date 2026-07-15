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Педиатр из Электростали Мельникова прошла курс по наставничеству в НИКИ детства

Педиатр из Электростали Мельникова прошла курс по наставничеству в НИКИ детства

Педиатр Электростальской больницы Наталья Мельникова прошла обучение в «Школе наставничества». Ее организовал Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области.

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