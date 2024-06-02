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Родители выпускников требуют принять меры после скандала в Воронеже

Родители выпускников требуют принять меры после скандала в Воронеже

Скриншот видео Вроде бы строго по инструкции, следовали и сотрудники одной из воронежских школ, которые перед ЕГЭ устроили досмотр нижнего белья девочек, пришедших на экзамен.

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Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
А родителям таких выпускников не следует принять меры? Во-первых, как видно на видео, никто их детей не обыскивал, не требовал раздеться, а охрана только реагировала на сигналы «рамки», которая, в свою очередь, была там установлена в соответствие с законом. А во-вторых, может родителям просто надо об’яснить своим детям, что не надо на экзамен пытаться пронести  запрещённые вещи, в том числе шпаргалки, а тогда и проблем не будет!
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13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Иксперда видно издалека... его можно угадать даже  в темноте и со спины...
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11 час.

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