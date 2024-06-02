Родители выпускников требуют принять меры после скандала в Воронеже

АШ

Анатолий Шадрин

А родителям таких выпускников не следует принять меры? Во-первых, как видно на видео, никто их детей не обыскивал, не требовал раздеться, а охрана только реагировала на сигналы «рамки», которая, в свою очередь, была там установлена в соответствие с законом. А во-вторых, может родителям просто надо об’яснить своим детям, что не надо на экзамен пытаться пронести запрещённые вещи, в том числе шпаргалки, а тогда и проблем не будет!