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Европа горит: в Испании пылают тысячи гектар леса, в Чехии 11 дней не могут потушить горящую фабрику и второй раз проводят эвакуацию граждан

Европа горит: в Испании пылают тысячи гектар леса, в Чехии 11 дней не могут потушить горящую фабрику и второй раз проводят эвакуацию граждан

В чешском городе Злин, расположенном на востоке страны, во второй раз объявили эвакуацию из зданий, расположенных вокруг фабрики, где уже 11-й день пытаются и не могут потушить пожар.

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