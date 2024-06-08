Томенко и Романенко поздравили социальных работников

Политики пожелали специалистам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили социальных работников с профессиональным праздником.
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