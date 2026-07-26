Иран обвинил Украину в смертельной атаке в Каспийском море

Тегеран обвиняет Киев в смертельной атаке на иранское судно в Каспийском море. Со своей стороны, Зеленский заявил, что Иран использует российские спутниковые снимки для наведения ударов на Ближнем Востоке.
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