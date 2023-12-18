В Татарстане за минувшие выходные произошло 20 ДТП

Пять человек погибли, 24 пострадали, все это за минувшие выходные из-за аварий на дорогах. В этом году статистика смертельных ДТП шла вниз, но прошлая неделя и выходные показали, что ситуация может поменяться в любой момент.
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