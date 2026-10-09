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Царьград

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"Мне всё равно": Познер ответил на критику после интервью об СВО

"Мне всё равно": Познер ответил на критику после интервью об СВО

Журналист отказался считать себя пропагандистом и признал победу "Единой России" на выборах справедливой.

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