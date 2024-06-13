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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОДНОЙ ГЛАДИ.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОДНОЙ ГЛАДИ.

В государственном учреждении образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска´ стартовали республиканские соревнованиям по судомодельному спорту, в рамках XXII республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта ´ТехноСпорт´11-13 июня Бобруйск станет центром судомоделизма.

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