ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОДНОЙ ГЛАДИ.

В государственном учреждении образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска´ стартовали республиканские соревнованиям по судомодельному спорту, в рамках XXII республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта ´ТехноСпорт´11-13 июня Бобруйск станет центром судомоделизма.