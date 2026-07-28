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ТАСС

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В ЛНР увеличат финансирование мер поддержки ветеранов СВО

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики намерено увеличить объем бюджетных средств, направляемых на поддержку участников специальной военной операции и их семей, в рамках формирования бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

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