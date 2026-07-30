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ТАСС

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Мирошник: Зеленский сменой кабмина хотел взять реванш за компромиссы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский был настолько окрылен полученными от Запада траншами финансовой помощи, что решил, что сможет взять реванш за прошлогодние уступки в деле о контроле над антикоррупционными органами и "зачистить" правительство.

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