«РВ»: ВС РФ ударили «Геранями» по объектам украинской инфраструктуры в Виннице

РИАМО - 30 сен. Российская армия нанесла массированный удар по объектам украинской инфраструктуры в Винницкой области с помощью 20 дронов-камикадзе «Герань», сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
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