Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией

Конфликт между США и Россией может привести к обмену ядерными ударами. Об этом 9 сентября заявил посол США в СССР с 1987 по 1991 год Джек Мэтлок в интервью с аналитическим центром The international Schiller Institute.
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