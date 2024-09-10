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Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией

Экс-посол США в СССР оценил возможность применения ЯО Западом и Россией

Конфликт между США и Россией может привести к обмену ядерными ударами. Об этом 9 сентября заявил посол США в СССР с 1987 по 1991 год Джек Мэтлок в интервью с аналитическим центром The international Schiller Institute.

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