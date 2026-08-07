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Хинчклифф включил Лоусона и Бортолето в топ-5 пилотов «Ф-1» в 2026-м, Хэмилтона – нет

Эксперт F1 TV и бывший пилот « Индикара » Джеймс Хинчклифф представил свой топ-5 гонщиков «Формулы-1» по итогам первой половины сезона-2026.

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