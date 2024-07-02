Миру грозит страшный финал: находка в Антарктиде шокирует

Человечество на грани гибели: вот что нашли в Антарктиде! Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии, занимающиеся изучением Антарктиды, сделали находку на территории материка, которая изрядно их напугала и удивила.
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