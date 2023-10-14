Египет и Израиль согласились открыть КПП на границе с сектором Газа

Египет и Израиль согласились открыть новый контрольно-пропускной пункт (КПП). Отмечается, что стороны договорились об открытии КПП «Рафах» и предоставлении возможности выехать из сектора Газа гражданам США, застрявшим там в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.