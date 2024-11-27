Браконьер из Нижнего Тагила наловил осетра и стерляди на 11 млн рублей

В ХМАО-Югре задержан житель Нижнего Тагила, который незаконно добывал в Оби ценные породы рыб. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, используя лодку с подвесным мотором и ставную сеть, браконьер выловил 55 экземпляров стерляди и 23 – краснокнижного сибирского осетра.
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